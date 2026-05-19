Il selfie del soldato nigeriano e il post razzista della propaganda russa | Meglio mandare al fronte loro che noi

Un militare nigeriano ha condiviso un selfie in uniforme militare russa su un canale Telegram dedicato alla guerra, con un messaggio che suggerisce di preferire l'invio di altre persone al fronte. La pubblicazione si inserisce in un contesto più ampio di propaganda, dove un post razzista diffuso dalla stessa piattaforma afferma che sarebbe meglio mandare in prima linea persone di altra origine. La storia coinvolge immagini e messaggi condivisi online in relazione al conflitto in corso.

Il protagonista di questa storia è un uomo nero che ha pubblicato un selfie in uniforme militare russa, diffuso sul canale Telegram russo “ Quando i cannoni hanno cantato ” che si occupa di guerra e con un discreto seguito. Il commento che accompagna la foto dice, in sintesi: è meglio che a morire in Ucraina siano «i negri, i nordcoreani e i latinos» piuttosto che i russi, perché «di negri ce ne sono tanti». Quell’uomo ha un nome, si chiama Obiorah Okechukwu, viene dalla Nigeria e sui social documenta la sua vita al fronte con le truppe russe. Ma chi ha scritto quel post non si è preoccupato di fornire la sua identità al proprio pubblico, perché gli bastava il colore della sua pelle. 🔗 Leggi su Open.online

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