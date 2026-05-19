Il saltatore reggino Riccardo Lavino polverizza il suo record e vola nell' asta oltre i 5 metri
Durante i campionati regionali a squadre a Cosenza, il saltatore reggino tesserato per l’Atletica Barbas ha superato i 5 metri nell’asta, migliorando il proprio precedente record personale. L’atleta ha raggiunto questa prestazione in una competizione ufficiale, segnando un risultato che non aveva mai ottenuto prima nella storia dell’atletica calabrese. La prova si è svolta davanti al pubblico presente, con il salto che ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.
Ai campionati regionali a squadre di Cosenza il saltatore reggino Riccardo Lavino, tesserato per l’Atletica Barbas, polverizza il proprio record e scrive una pagina storica per l'atletica calabrese. Esultano allenatore, società e federazione.Cinque metri e dieci centimetri sul tartan del campo di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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