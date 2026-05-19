il salone dei record

Il Salone del libro dei record si è concluso, confermando la tendenza degli anni passati di registrare un numero sempre maggiore di visitatori rispetto all’edizione precedente. Durante l’evento, sono stati toccati nuovi traguardi in termini di affluenza, con ingressi che hanno superato le cifre degli anni scorsi. La manifestazione, dedicata alla letteratura e alla cultura, ha visto un afflusso costante di pubblico nei giorni di apertura e ha attirato numerosi appassionati e famiglie.

E così è finito anche il Salone del libro dei record, che ogni anno batte il record degli ingressi-record dell'anno precedente. Del resto, quest'anno il record è incredibile: oltre 250mila visitatori; che è una grande notizia, se non fosse che è più o meno il numero di lettori in Italia. È un record quello delle presenze, quello degli espositori, quello degli studenti, quello degli eventi e quello delle code ai bagni, più lunghe che agli stand. È un record l'assenza di polemiche, è un record quello del senatore Bernie Sanders, presente quasi in contemporanea all'Auditorium del Lingotto e nello studio di Che tempo che fa, a dimostrazione della contiguità di certi Saloni e certi salotti, ed è record anche sentire un leghista - il presidente della Camera, Lorenzo Fontana - dire che leggere è una cosa bellissima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Minneapolis' hair salon and record store

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