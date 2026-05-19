Il Salone del Libro si è concluso ieri, registrando un’affluenza record di 254 mila visitatori tra il 14 e il 18 maggio. Rispetto all’edizione precedente, che aveva attirato 231 mila persone, quest’anno il numero di visitatori è aumentato considerevolmente. Durante la manifestazione, sono stati notati soprattutto visitatori più giovani, tra cui numerosi bambini e ragazzi. Tra gli espositori, Sanders si è distinto come il più visitato, attirando l’attenzione di molti. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di festa e partecipazione.

Si è chiuso ieri in un clima di festa il Salone del Libro da record. Dal 14 al 18 maggio sono stati registrati 254mila visitatori, un numero molto più alto del 2025 quando erano stati 231mila. Molto interessante – e promettente – la composizione per fasce di età. La parte del leone l’hanno fatta i “ragazzini“ ai quali era dedicata la XXXVIII edizione (“Il mondo salvato dai ragazzini“, titolo del famoso libro di Elsa Morante): il 24% dei visitatori del Salone ha meno di 25 anni, il 49% è under 35, il 63% sotto i 45. Sono state 34.500 le presenze del mondo della scuola tra studenti e docenti, anche questo un numero mai raggiunto prima, con un incremento del 25% rispetto all’anno scorso e 5. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Salone dei “ragazzini“. Visitatori più giovani. E Sanders batte tutti

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