Al Festival di Cannes, le scarpe bianche sono diventate un elemento ricorrente tra le celebrità che sfilano sul red carpet e oltre. Da Demi Moore a Bella Hadid, molte di loro scelgono calzature di questo colore, che spaziano tra pump, sandali e mocassini. La tendenza si distingue per l’aspetto semplice e raffinato, che si combina con diversi stili e outfit. Questa scelta si vede spesso anche in occasioni informali, confermando la diffusione di questa tendenza tra le star.

Il red carpet (e non solo) del Festival di Cannes registra una costante: le scarpe bianche. Dalle pump ai sandali fino ai mocassini, il fil rouge è una ricerca di essenzialità elegante e contemporanea. Qualche esempio? Per il photocall, Demi Moore ha indossato un total look Jacquemus composto da abito senza spalline a pois con silhouette a clessidra, pump in pelle, gioielli Hassanzadeh e occhiali di Morgenthal Frederics. A seguire, per la première del film Garance, Bella Hadid ha optato per abito Prada senza spalline con bustier strutturato, coprispalle coordinato, orecchini Chopard e scarpe con tacco. GUARDA LE FOTO Baci, polemiche e fuori programma a Cannes: gli highlights delle ultime edizioni. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il red carpet (e non solo) del Festival di Cannes registra una costante: le scarpe bianche. Da Demi Moore a Bella Hadid: ecco i look

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

not all archival should be on the red carpet Cannes Film Festival 2026 Red Carpet Fashion Review

Sullo stesso argomento

L'ambizione di questa estate? Il make-up ultra radioso di Bella Hadid sul red carpet del Festival di Cannes. Ecco come ricrearloAvvolta in un abito color ghiaccio in raso aveva i capelli lucidati e strategicamente tirati indietro in uno sleek bun, per rivelare il volto che...

Festival di Cannes 2026: Demi Moore con wet look da sirena e gli altri beauty look sul secondo red carpet (e i nostri voti)Poche gli avvistamenti di grandi star sul red carpet di Cannes, ma in compenso lato beauty le acconciature si fanno notare.

Tra seta rosa antico e dettagli sparkling, Kristine Froseth al Festival di Cannes 2026 illumina la première il red carpet con una lezione di minimalismo d'avanguardia x.com

Georgina Rodriguez in Georges Hobeika F/W 2011 Couture alla proiezione di Fjord durante il 79° Festival Internazionale del Film di Cannes al Palais des Festivals di Cannes - 18 maggio 2026 reddit

Cannes, Sharon Stone e Léa Seydoux incantano il red carpet con un look glamourIl Festival di Cannes 2026 continua a trasformarsi nel palcoscenico più glamour della fashion internazionale, tra look haute couture, abiti scintillanti e passerelle da sogno. Sul ... ilmessaggero.it

La giuria della moda di Vanity Fair : secondo i nostri esperti di moda, chi erano le meglio vestite sul red carpet del settimo giorno del Festival di Cannes?Per la settima giornata del Festival di Cannes 2026, i nostri esperti di moda hanno discusso e scelto i loro look preferiti. vanityfair.it