Quella del Maestro Giacomo Puccini è una figura legata a doppio filo alla comunità di Pescia; la sorella Ramelda era sposata in città, dove il grande compositore trascorreva molto tempo. Fra le famiglie che frequentava, i Mochi Forti, nella loro abitazione in un antico palazzo in piazza Mazzini. In occasione di una visita, nella primavera del 1924, raccontò agli amici la trama di un lavoro che si riproponeva di scrivere una volta terminata la ‘Turandot’: un’opera che avrebbe dovuto essere ambientata a Venezia, della quale si trovano tracce anche nella corrispondenza con i librettisti Giuseppe Adami e Renato Simoni e con il Maestro Riccardo Schnabl. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il progetto culturale su Puccini ’Sogno Veneziano’ in musica: "Così il maestro torna a vivere"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Due giornate dedicate a Puccini: al teatro Donizetti il convegno internazionale ‘Puccini visionario, tra musica e immagine’

Sant’Alberto torna a essere il paese dei poeti. L'assessore: "Il progetto celebra l’identità culturale della comunità"Venerdì, alle 17, con partenza dalla Pro loco di Sant’Alberto, in via Bartolo Nigrisoli 129, sarà inaugurata la mostra fotografica diffusa di...