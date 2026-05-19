Il progetto che ha portato 50 studenti novaresi a girare un film nei boschi di Armeno

Venti studenti delle scuole superiori del novarese hanno partecipato alla realizzazione di un cortometraggio ambientato nei boschi di Armeno. Il progetto, che ha coinvolto circa cinquanta giovani, ha visto la loro presenza nei luoghi boschivi della zona, dove hanno lavorato alla sceneggiatura e alle riprese. La produzione si è svolta nei pressi di una località frequentata abitualmente, spesso associata a situazioni di marginalità nelle cronache locali.

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