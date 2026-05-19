L’odore del riscatto richiama il senso di fatica e sudore di un pallone da calcio, ancora impregnato di energia, che in seguito si trasforma in un senso di orgoglio. Questa immagine evoca un percorso di impegno e di vittoria, dove le tracce di sudore diventano simbolo di una conquista personale o collettiva. Il profumo, come metafora, suggerisce un passaggio tra la difficoltà iniziale e la soddisfazione finale, rappresentando un momento di trasformazione e di crescita.

L’odore del riscatto ha il profumo di un pallone da calcio ancora pregno di fatica e sudore che si trasforma in orgoglio. Dietro le sbarre imponenti dell’Istituto Penitenziario Minorile di Airola, dove il tempo spesso si dilata in una immobile attesa, esiste un ponte invisibile ma solidissimo capace di unire la speranza alla realtà. Il ponte è una partita di calcio, e a gettare le basi di questa passerella verso una nuova vita è, ancora una volta, l’Ipeoa “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo, un’istituzione scolastica che ha fatto dell’inclusione la sua missione più alta. Non si tratta semplicemente di trasmettere nozioni e teorie, ma di riaccendere una scintilla di dignità negli occhi di ragazzi che la società rischiava di dimenticare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il profumo del riscatto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Riscatto ha il Profumo del Pane Appena Sfornato

Sullo stesso argomento

Al Museo Stibbert la visita guidata "Il Profumo di Giulia: viaggio olfattivo nel profumo del 1800"Attraverso le sale di Casa Stibbert, vi condurremo alla scoperta della figura di Giulia Cafaggi, madre e presenza femminile centrale nella vita del...

Futsal, profumo di playoff e voglia di riscatto: il Forlì chiama a raccolta i tifosi per la sfida contro GatteoClassifica cortissima e ricordi ancora brucianti: a San Martino va in scena il match verità.

IL PROFUMO DEL RISCATTO TRA LE MURA DI MONZA: NASCE IL PANIFICIO CHE UNISCE L’ITALIA NEL SEGNO DELLA DIGNITÀC’è un profumo che non conosce sbarre: quello del pane appena sfornato. È un odore che sa di casa, di famiglia e, da oggi, di libertà. All’interno della Casa Circondariale di Monza sta per accendersi ... pugliapress.org

Il Libro Nero della Casa Fleetus (Una storia di AGOT) Parte 1 reddit