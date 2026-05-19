Durante il processo, la madre ha raccontato di aver notato cambiamenti nel comportamento del figlio, tra cui crisi di pianto e risvegli notturni frequenti. Ha spiegato di aver avuto difficoltà a riconoscere il suo bambino, descrivendo momenti di confusione e smarrimento. La testimonianza si è concentrata sugli eventi che si sono verificati prima e dopo la festa scolastica, durante la quale il bambino avrebbe assistito all’arrivo di Babbo Natale. La difesa ha contestato alcune delle accuse mosse alla maestra, evidenziando aspetti della gestione della classe.

"Alla festa a scuola, quando è arrivato Babbo Natale, nella classe di mio figlio i bambini erano tutti seduti con le gambe incrociate e soltanto uno ha avuto il permesso dalla maestra di alzarsi, consegnare a Babbo Natale un disegno che avevano fatto, stringergli la mano e tornare a sedersi con gli altri". Un’atmosfera surreale quella descritta dalla mamma di un bambino che nel 2021 aveva 4 anni e frequentava la classe della scuola materna Sacro Cuore di Desio affidata a A.G., ora 62enne e imputata di maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni. Ieri la testimonianza della mamma che, insieme al marito, si è costituita parte civile al dibattimento per ottenere un risarcimento dei danni insieme ad altri genitori e alla Fondazione Opera Pia Sacro Cuore di Gesù, a cui fa riferimento la scuola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il processo alla maestra di Desio: "Crisi di pianto e risvegli notturni. Non riconoscevo più il mio bimbo"

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