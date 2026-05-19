Oggi, 19 maggio 2026, il prezzo del PUN, ovvero il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, si colloca a 0,1330 euro per kilowattora. L’andamento e le variazioni orarie del prezzo vengono monitorate costantemente, fornendo un quadro aggiornato della situazione del mercato energetico nel paese. Questa cifra rappresenta il valore corrente del prezzo dell’energia e viene comunicata quotidianamente per offrire un quadro preciso delle fluttuazioni di mercato.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 19 Maggio 2026, si attesta a 0,1330 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (18 Maggio 2026), si osserva un prezzo minimo di 0,0797 €kWh registrato tra le 13:00 e le 14:00, mentre il prezzo massimo ha raggiunto 0,1820 €kWh alle ore 21:00. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate essere quelle centrali della giornata (dalle 12:00 alle 15:00), mentre le fasce serali (dalle 20:00 alle 22:00) si sono confermate le più costose. Queste dinamiche riflettono l’andamento tipico della domanda e dell’offerta nel mercato elettrico italiano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CPI explained: what todays inflation report really measures

Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarieIl Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 18 Maggio 2026, si attesta a 0,139 €/kWh. Analizzando la giornata precedente (17 Maggio 2026), il prezzo orario ha ... quifinanza.it

Energia elettrica in forte rialzo: PUN oggi a 0,139 €/kWh – 18 Maggio 2026Costo energia elettrica nel mercato liberoIl prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) registra oggi, 18 Maggio 2026, un forte rialzo, attestandosi a 0,139 €/kWh (139,24 €/MWh). Si tratta ... quifinanza.it

MERCATO ELETTRICO Domani martedì 12/05/26 PUN a 103,22 €/MWh (prezzo giornaliero ridotto ed ufficialmente DISACCOPPIATO da prezzo GAS ). Domani vento e sole portano prezzi elettrici nulli [0€/MWh] per ben 8,5 ore in Centro Italia x.com