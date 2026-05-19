Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Da quifinanza.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 19 maggio 2026, il prezzo del PUN, ovvero il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, si colloca a 0,1330 euro per kilowattora. L’andamento e le variazioni orarie del prezzo vengono monitorate costantemente, fornendo un quadro aggiornato della situazione del mercato energetico nel paese. Questa cifra rappresenta il valore corrente del prezzo dell’energia e viene comunicata quotidianamente per offrire un quadro preciso delle fluttuazioni di mercato.

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Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 19 Maggio 2026, si attesta a 0,1330 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (18 Maggio 2026), si osserva un prezzo minimo di 0,0797 €kWh registrato tra le 13:00 e le 14:00, mentre il prezzo massimo ha raggiunto 0,1820 €kWh alle ore 21:00. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate essere quelle centrali della giornata (dalle 12:00 alle 15:00), mentre le fasce serali (dalle 20:00 alle 22:00) si sono confermate le più costose. Queste dinamiche riflettono l’andamento tipico della domanda e dell’offerta nel mercato elettrico italiano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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