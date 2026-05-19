Il Posa Bar non avrà più la gestione del chiosco bocciato il progetto Esplode la polemica
Il PosaBar non continuerà a gestire il chiosco nel Parco Belvedere di Posatora. La decisione è stata annunciata direttamente dai gestori attraverso una nota pubblicata sul loro profilo Facebook. La proposta di affidare la gestione del chiosco è stata respinta, portando a una modifica nel piano di gestione dell’area verde. La comunicazione è arrivata in modo diretto, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o procedimenti che hanno portato a questa scelta.
ANCONA - Il PosaBar non gestirà più il chiosco del Parco Belvedere di Posatora. A comunicarlo sono gli stessi gestori con una lunga nota pubblicata sul proprio profilo Facebook. Dopo 11 anni alla guida dello spazio, il gruppo ha contestato i criteri di valutazione e le presunte agevolazioni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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