Il Posa Bar non avrà più la gestione del chiosco bocciato il progetto Esplode la polemica

Il PosaBar non continuerà a gestire il chiosco nel Parco Belvedere di Posatora. La decisione è stata annunciata direttamente dai gestori attraverso una nota pubblicata sul loro profilo Facebook. La proposta di affidare la gestione del chiosco è stata respinta, portando a una modifica nel piano di gestione dell’area verde. La comunicazione è arrivata in modo diretto, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o procedimenti che hanno portato a questa scelta.

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