Il Posa Bar dice addio alla gestione del chiosco Esplode la polemica | Così ci hanno bocciato il progetto
Il Posa Bar ha annunciato di non gestire più il chiosco situato nel Parco Belvedere di Posatora. La decisione è stata comunicata tramite una nota pubblicata sui social network dai gestori stessi. La comunicazione ha suscitato reazioni e commenti da parte di alcuni utenti, mentre non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta. La vicenda ha generato un dibattito tra i cittadini e gli addetti ai lavori sul futuro del punto di ristoro nel parco.
ANCONA - Il Posa Bar non gestirà più il chiosco del Parco Belvedere di Posatora. A comunicarlo sono gli stessi gestori con una lunga nota pubblicata sul proprio profilo Facebook. Dopo 11 anni alla guida dello spazio, i vecchi gestori hanno contestato i criteri di valutazione e le presunte. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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