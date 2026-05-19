Il Posa Bar dice addio alla gestione del chiosco Esplode la polemica | Così ci hanno bocciato il progetto

Il Posa Bar ha annunciato di non gestire più il chiosco situato nel Parco Belvedere di Posatora. La decisione è stata comunicata tramite una nota pubblicata sui social network dai gestori stessi. La comunicazione ha suscitato reazioni e commenti da parte di alcuni utenti, mentre non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta. La vicenda ha generato un dibattito tra i cittadini e gli addetti ai lavori sul futuro del punto di ristoro nel parco.

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