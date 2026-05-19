Il pickup Ford F-150 alla cura di Shelby arriva a 810 Cv

Un pickup Ford F-150 modificato da Shelby ha raggiunto una potenza di 810 cavalli. L’auto è stata creata per festeggiare i dieci anni dalla produzione del primo modello F-150 elaborato da Shelby. Si tratta di un’edizione limitata, considerata la versione più performante mai realizzata dalla casa automobilistica. La presentazione avviene in un momento in cui le versioni speciali di veicoli sono sempre più richieste nel settore.

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Sono passati dieci anni da quando il primo Ford F-150 elaborato da Shelby fece la sua comparsa, affermandosi nel corso del tempo come uno dei primi muscle truck moderni in grado di combinare la potenza di un V8 sovralimentato con il comfort di un pick-up di lusso. Per celebrare questo importante anniversario, l'azienda a stelle e strisce ha deciso di lanciare sul mercato quest'anno la versione più potente di sempre: lo Shelby F-150, con i suoi 810 Cv, ben 410 in più rispetto al modello di serie. Sviluppato da Shelby American e assemblato da Shelby Performance a Bristol, in Indiana, il pick-up celebrativo si basa sulla piattaforma del Ford F-150 Lariat 4×4 SuperCrew. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il pickup Ford F-150 alla cura di Shelby arriva a 810 Cv ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ford F150 Shelby Raptor Baja | 900 Hp Monster Sullo stesso argomento Leggi anche: Tom Ford Dolcevita: Cashmere e Seta, vestibilità e cura Leggi anche: Tom Ford Cappotto Lana: lusso, vestibilità e cura del capo 1934 FORD PICKUP/TOW TRUCK…SUNOCO reddit Nuovo Shelby F-150 800 Cv, risposta Ford al Ram 1500 TRX Hellcat 797 Cv. Sfida aperta in Usa tra i protagonisti del segmento dei pick-up performanti #ANSAmotori #ANSA x.com Il Ford F-150 arriva ufficialmente in EuropaIl Ford F-150 XLT debutta ufficialmente in Europa. Il motore è un V8. Viene lanciato ufficialmente tramite Hedin US Motor ... it.motor1.com Ford F-150, il paradosso del pick-up Usa che paga i daziLa Ford è, probabilmente, il marchio che più rappresenta gli Stati Uniti d'America nel mondo dell'automobile. Il pick-up F-150 è uno dei modelli più importanti nella storia della casa dell'Ovale Blu, ... gazzetta.it