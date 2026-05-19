Nel quartiere di NoLo si svolge un appuntamento dedicato agli appassionati di libri, dove si incontrano per condividere la passione della lettura e approfondire temi legati alla narrativa. Si tratta di un gruppo di persone che si riuniscono regolarmente in un punto di ritrovo nel quartiere, creando uno spazio di confronto e scambio culturale. L’iniziativa coinvolge membri che partecipano sia alle sessioni di lettura sia alle discussioni tematiche, offrendo un momento di aggregazione per gli amanti della letteratura.

Gruppo di lettura, ma anche di riflessioni e punto di ritrovo per gli amanti della letteratura nel quartiere di NoLo. Si chiama Lib?ro, il format è nato dall’idea di Nolomilano, pagina IG di quartiere, sviluppato e condotto con Fabio Ferri, bizantinista ed editor. Il gruppo si ritrova un lunedi al mese da settembre a giugno per condividere il piacere dei libri, ma anche della semplice conversazione. La data degli incontri mensili è sulla newsletter che contiene aggiornamenti e titolo del libro in programma, basta iscriversi a [email protected] Gli incontri si tengono il lunedì dalle 19,30 da Hug in via Venini 83 per tutta la stagione. Lunedì 25 maggio il libro scelto è "Ravel" di Jean Echenoz edito da Adelphi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il piacere di leggere e di conversare. Tutti da "Lib?ro"

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