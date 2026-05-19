Il Pd incalza Comanducci | Arezzo Sport Hub più che un progetto è un film di fantascienza
Il Partito Democratico ha criticato duramente il progetto Arezzo Sport Hub, definendolo più un'idea futuristica che reale. La presa di posizione arriva da due candidati al consiglio comunale, Alessandro Caneschi e Giovanni Donati, che hanno inviato una nota ufficiale in cui evidenziano come il progetto venga considerato poco concreto e distante dalle esigenze attuali del territorio. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulle iniziative di sviluppo locale, con una particolare attenzione alla trasparenza e alla fattibilità delle proposte presentate.
Riceviamo e pubblichiamo da Alessandro Caneschi e Giovanni Donati, candidati al consiglio comunale di Arezzo per il Pd. "Nei giorni scorsi il candidato Comanducci ha presentato, attraverso un video, il progetto “Arezzo Sport Hub”. Un’idea suggestiva, ma che assomiglia molto più a un rendering. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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