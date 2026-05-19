Il Pd di Roma e la corsa al Parlamento Chi spera nel salto e chi rischia l' addio

Da romatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2027, la scena politica di Roma si prepara a vivere un anno di grande fermento con le elezioni amministrative per rinnovare l’assemblea cittadina e le consultazioni per la formazione del nuovo governo nazionale. Le candidature si sono già fatte largo tra chi mira a un salto di carriera e chi si trova di fronte a una possibile uscita dalla scena politica. La corsa si preannuncia intensa e ricca di sfide, coinvolgendo diversi attori del panorama politico capitolino.

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Il 2027 sarà un anno impegnativo per la politica romana. Ci saranno le elezioni amministrative per il rinnovo dell'assemblea capitolina, ma anche quelle per il nuovo governo. Difficilmente - pressoché da escludere - nello stesso giorno. L'Election Day per la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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