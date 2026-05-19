Il Pd di Roma e la corsa al Parlamento Chi spera nel salto e chi rischia l' addio

Nel 2027, la scena politica di Roma si prepara a vivere un anno di grande fermento con le elezioni amministrative per rinnovare l’assemblea cittadina e le consultazioni per la formazione del nuovo governo nazionale. Le candidature si sono già fatte largo tra chi mira a un salto di carriera e chi si trova di fronte a una possibile uscita dalla scena politica. La corsa si preannuncia intensa e ricca di sfide, coinvolgendo diversi attori del panorama politico capitolino.

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