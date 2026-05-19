Il Pd di Roma e la corsa al Parlamento Chi spera nel salto e chi rischia l' addio
Nel 2027, la scena politica di Roma si prepara a vivere un anno di grande fermento con le elezioni amministrative per rinnovare l’assemblea cittadina e le consultazioni per la formazione del nuovo governo nazionale. Le candidature si sono già fatte largo tra chi mira a un salto di carriera e chi si trova di fronte a una possibile uscita dalla scena politica. La corsa si preannuncia intensa e ricca di sfide, coinvolgendo diversi attori del panorama politico capitolino.
Il 2027 sarà un anno impegnativo per la politica romana. Ci saranno le elezioni amministrative per il rinnovo dell'assemblea capitolina, ma anche quelle per il nuovo governo. Difficilmente - pressoché da escludere - nello stesso giorno. L'Election Day per la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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