Il Parco delle Apuane arriva in Brasile Una cooperazione con Quarta Colonia

Il Parco regionale delle Alpi Apuane-Unesco Global Geopark ha annunciato una collaborazione con il Quarta Colonia, una località nello stato del Rio Grande do Sul in Brasile. Questa iniziativa di cooperazione internazionale mira a rafforzare i legami tra le due aree e favorire lo scambio di conoscenze e progetti. La partnership è stata formalizzata in modo ufficiale, segnando un passo importante nella relazione tra le due entità. L’accordo rappresenta un momento di collegamento tra territori con caratteristiche geologiche e ambientali diverse.

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In un’ottica di cooperazione internazionale, il Parco regionale delle Alpi Apuane-Unesco Global Geopark ha ufficializzato un ambizioso partenariato con il Quarta Colonia situato nello stato del Rio Grande do Sul, in Brasile. La decisione, approvata all’unanimità dal Consiglio direttivo riunitosi nei giorni scorsi a Massa, segna l’inizio di un percorso comune destinato a rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico di entrambi i territori. L’accordo nasce dalla consapevolezza condivisa che le risorse geologiche rappresentino un patrimonio essenzialmente irriproducibile, la cui protezione richiede strategie lungimiranti capaci di coniugare la conservazione ambientale con uno sviluppo turistico e sociale che sia realmente durevole e compatibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Parco delle Apuane arriva in Brasile. Una cooperazione con Quarta Colonia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Salute in... movimento. Prevenire camminando nel Parco delle Apuane con Lilt e Club AlpinoUna giornata tra i boschi delle Apuane per riscoprire il valore del movimento, della prevenzione e dello stare insieme. Alpi Apuane alla ribalta con il festival promosso da Cai e parco regionaleLe Alpi Apuane protagoniste della musica: nel 2026 si terrà la quattordicesima edizione del Festival organizzato dal Cai con il Parco Regionale la... Una terra amata dai rapaci. Il parco delle Apuane ne ha avvistati oltre 5milaMonitoraggio concentrato in particolare su Capriglia e alle pendici delle Alpi. Il record è del Biancone con 3.755 esemplari, pari al 73% del totale dei passaggi. Oltre 5mila rapaci in volo su ... lanazione.it Parco delle Apuane, 40 anni di storie. Un video per celebrare il compleannoQuarant’anni raccontati attraverso volti, mestieri e passioni che profumano di terra, bosco e mare: il Parco regionale delle Alpi Apuane celebra il suo anniversario con ’Quaranta storie per ... lanazione.it