Il paradosso delle assunzioni | sempre più colloqui di lavoro saltano perché i candidati non si presentano

Nel 2025, in Italia, quasi un terzo dei colloqui di lavoro programmati non si sono svolti a causa dell'assenza dei candidati. Secondo i dati forniti dall’Ufficio studi di un'organizzazione di categoria, questa situazione rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti e si verifica in un numero consistente di occasioni di selezione. La tendenza si riscontra in diversi settori, evidenziando una crescente difficoltà nel garantire la presenza dei candidati durante le fasi di colloquio.

Secondo l’Ufficio studi della Cgia, nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre in Italia non si è svolto perché il candidato semplicemente non si è presentato. Il fenomeno si inserisce in un contesto contraddittorio: da un lato grandi gruppi industriali come Electrolux o Nestlé continuano a riorganizzare personale e ridurre organici; dall’altro molte imprese, soprattutto nei settori produttivi e nei servizi, non riescono a coprire le posizioni aperte. Le difficoltà colpiscono soprattutto i settori tecnici e produttivi e risultano più accentuate nel Nordest del Paese, dove in alcune aree oltre un terzo delle selezioni non va a buon fine. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Lavoro, nel Nordest sempre più colloqui a vuoto. E un terzo delle aziende non trova candidatiNel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre non si è svolto perché nessun candidato si è presentato alla selezione.

Lavoro, anche a Padova sempre più colloqui a vuoto: in Veneto un terzo delle imprese senza candidatiNel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre non si è svolto perché nessun candidato si è presentato alla selezione.

Concorsi Puglia, la denuncia degli idonei: Graduatorie prorogate ma assunzioni al palo, è un paradosso x.com

Il lavoro che non piace. I candidati ci ripensano. E il colloquio va desertoNella nostra provincia il 34,5% delle selezioni di personale è andato a vuoto . Con salari bassi e turni pesanti rinunciano ancora prima di mettersi al tavolo. . ilrestodelcarlino.it

Il paradosso del cognome effetto Mandela reddit

Lavoro, il paradosso di febbraio. Più assunzioni, meno reperibilitàPer il mondo del lavoro è un febbraio dai due volti: aumento delle assunzioni ma difficoltà a reperire personale. Di positivo c’è l’impennata di assunzioni da parte delle imprese della provincia di ... lanazione.it