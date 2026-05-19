Il Padre la prima produzione del Teatro della Fortuna diventa progetto sociale
Fano (Pesaro e Urbino) martedì 19 maggio 2026 - Non solo uno spettacolo teatrale. Ma un progetto che mette insieme arte, famiglie, scuole, sociale e sensibilizzazione cittadina. È stata presentata al Teatro della Fortuna la nuova produzione “Il Padre”, diretta da Giacomo Tarsi e interpretata da Giorgio Colangeli e Francesca Ciocchetti, in scena dal 28 al 31 maggio. Attorno allo spettacolo nascerà anche una vera e propria Settimana Alzheimer, costruita insieme al Comune di Fano, alle associazioni e alle scuole del territorio. IL TEATRO COME LUOGO DI ASCOLTO. Ad aprire la conferenza è stato il presidente della Fondazione Teatro della Fortuna Stefano Mirisola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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