Ad Ancona, nei giorni scorsi, una ragazza di 18 anni di origine africana è stata salvata grazie a un messaggio di aiuto diffuso sui social network. La giovane aveva subito violenze da parte del padre, che la picchiava perché desiderava convincerla a sposarsi. La segnalazione ha fatto scattare un intervento da parte delle forze dell’ordine e di una rete di supporto, portando al suo salvataggio. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’importanza delle segnalazioni online in casi di violenza domestica.

Un messaggio d’aiuto affidato ai social e una rete che si muove per salvare una 18enne. È quanto accaduto ad Ancona nei giorni scorsi. Una ragazza africana ha lasciato un messaggio nel gruppo Facebook “La sai l’ultima a Falconara” dicendo che non si sentiva al sicuro. A quel punto tanti utenti le hanno risposto, spiegandole che in città c’era una persona che poteva aiutarla, una commerciante che da qualche tempo ha attivato presso il suo negozio di termoidraulica, ma anche in altre realtà del territorio, il cosiddetto “ Punto Viola ”, un luogo sicuro per donne in difficoltà. “Le ho scritto in privato, in inglese, you are not alone (non sei sola, ndr). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Il padre la picchiava perché voleva si sposasse...". Così è stata salvata una 18enne africana ad Ancona

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