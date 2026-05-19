Il nuovo report del Global Preparedness Monitoring Board lancia l’allarme | epidemie più frequenti disuguaglianze crescenti e sfiducia stanno rendendo il pianeta meno preparato alle future pandemie
Un nuovo rapporto pubblicato dal Global Preparedness Monitoring Board evidenzia un aumento della frequenza delle epidemie, con disuguaglianze sociali in crescita e una crescente sfiducia tra le popolazioni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità segnala che, nonostante le lezioni apprese durante la pandemia di Covid-19, la vulnerabilità globale si sarebbe accentuata negli ultimi dieci anni. La relazione sottolinea come questi fattori abbiano contribuito a una diminuzione della capacità di risposta internazionale di fronte a potenziali future minacce sanitarie.
I l Covid avrebbe dovuto insegnarci qualcosa. E invece, secondo l’ Organizzazione Mondiale della Sanità, il mondo oggi sarebbe più fragile rispetto a dieci anni fa davanti al rischio di nuove pandemie. A lanciare l’allarme è il nuovo rapporto del Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), organismo indipendente istituito da OMS e Banca Mondiale, che nel documento A World on the Edge: Priorities for a Pandemic Resilient Future descrive un pianeta più esposto, più diseguale e meno pronto a reagire alle future emergenze sanitarie. Il punto centrale è chiaro: le pandemie non sono più considerate eventi eccezionali, ma scenari sempre più probabili in un mondo segnato da cambiamenti climatici, urbanizzazione estrema, mobilità globale, guerre e sfiducia nelle istituzioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Hantavirus Alert On Cruise Ship: 3 Dead, Experts Say No COVID-Like Pandemic Risk | NewsX
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