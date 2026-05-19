Un nuovo rapporto pubblicato dal Global Preparedness Monitoring Board evidenzia un aumento della frequenza delle epidemie, con disuguaglianze sociali in crescita e una crescente sfiducia tra le popolazioni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità segnala che, nonostante le lezioni apprese durante la pandemia di Covid-19, la vulnerabilità globale si sarebbe accentuata negli ultimi dieci anni. La relazione sottolinea come questi fattori abbiano contribuito a una diminuzione della capacità di risposta internazionale di fronte a potenziali future minacce sanitarie.

I l Covid avrebbe dovuto insegnarci qualcosa. E invece, secondo l’ Organizzazione Mondiale della Sanità, il mondo oggi sarebbe più fragile rispetto a dieci anni fa davanti al rischio di nuove pandemie. A lanciare l’allarme è il nuovo rapporto del Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), organismo indipendente istituito da OMS e Banca Mondiale, che nel documento A World on the Edge: Priorities for a Pandemic Resilient Future descrive un pianeta più esposto, più diseguale e meno pronto a reagire alle future emergenze sanitarie. Il punto centrale è chiaro: le pandemie non sono più considerate eventi eccezionali, ma scenari sempre più probabili in un mondo segnato da cambiamenti climatici, urbanizzazione estrema, mobilità globale, guerre e sfiducia nelle istituzioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il nuovo report del Global Preparedness Monitoring Board lancia l’allarme: epidemie più frequenti, disuguaglianze crescenti e sfiducia stanno rendendo il pianeta meno preparato alle future pandemie

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