Il nuovo modo di viaggiare degli italiani | vince la prossimità e il turismo diventa fluido

Negli ultimi tempi, gli italiani hanno mostrato una preferenza crescente per le destinazioni vicine, segnando un cambiamento rispetto agli anni passati, quando si concentravano maggiormente su mete estere. Dopo un lungo periodo di spostamenti all’estero, il settore del turismo domestico ha registrato un aumento di visite verso località vicine, contribuendo a un nuovo modo di viaggiare più flessibile e meno lontano. Questa tendenza si inserisce in un quadro di evoluzione nelle abitudini di viaggio del paese.

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Dopo due anni caratterizzati da una forte corsa verso le mete estere, lo scenario turistico nazionale registra una vigorosa inversione di tendenza. Si assiste infatti a una spettacolare ripartenza della domanda interna, con quasi 65 milioni di italiani pronti a pianificare un soggiorno entro i confini nazionali. Questa massiccia ondata di viaggiatori genererà una quota di pernottamenti imponente, destinata a superare i 213 milioni di presenze. Le capitali della cultura trainano il mercato. Questo ritorno alla vacanza di prossimità premia in modo particolare i grandi centri storici e le capitali culturali del Paese, con Milano e Napoli in prima linea. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Il nuovo modo di viaggiare degli italiani: vince la prossimità e il turismo diventa “fluido” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Antonelli vince il GP di Cina : Mi sono cagato addosso | Analisi F1 Cina 2026 Sullo stesso argomento Turismo, le crisi geopolitiche non frenano la voglia di viaggiare per 8 italiani su 10Gli italiani si confermano i più appassionati viaggiatori in Europa: nove su dieci partono almeno una volta all’anno, otto su dieci si dicono anche... I modi di vivere riflettono la nostra filosofia quotidiana,le nostre priorità e il modo in cui scegliamo di relazionarci con il mondo Buon nuovo giorno Livia,Ventagli sia sereno e delicato Un gentile abbraccio Eugene de Blass x.com LivinUp, a Milano il nuovo modo di vivere in affittoIl Build to Rent offre servizi integrati, flessibilità e qualità per il living contemporaneo A Milano il nuovo complesso residenziale LivinUp propone un modo di abitare innovativo, che supera il conce ... milano.corriere.it Un nuovo modo di esserciL'Ascensione inaugura un nuovo modo di essere di Cristo nel mondo, fondato sulla Sua contemporaneità. Asceso al Padre, Cristo diviene il senso di tutto ... ilsussidiario.net