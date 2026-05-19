Il nuovo legale di El Koudri ha fatto liberare chi è accusato di tifare Hamas

Un nuovo avvocato ha ottenuto la scarcerazione di alcune persone accusate di aver sostenuto Hamas. Si tratta di un professionista con un passato come consigliere comunale e che nel 2001 si è occupato di difendere un'organizzazione legata a movimenti sociali. La sua nomina ha portato alla decisione di liberare i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziario. La vicenda si inserisce nel quadro delle indagini in corso e delle procedure legali avviate contro chi viene accusato di aver espresso appoggio a determinati gruppi.

È un ex consigliere comunale dei Ds a Pavullo nel Frignano, Fausto Gianelli, nuovo avvocato di Salim El Koudri, il trentunenne di origine marocchina in carcere per aver investito una decina di persone nel centro di Modena, ferendone otto. La carriera forense di Gianelli si è svolta in gran parte all’insegna di una tanto legittima quanto forte caratterizzazione politica. Le prime tracce mediatiche della sua militanza in ambito legale risalgono al 22 luglio del 2001, nel pieno delle polemiche per gli scontri tra forze dell’ordine e manifestanti al G8 di Genova. In un lancio d’agenzia che riprendeva una nota scritta da «numerosi avvocati del... 🔗 Leggi su Laverita.info

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