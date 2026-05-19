Il nuovo asilo comunale | Struttura all’avanguardia sotto tutti i punti di vista
È stata inaugurata una nuova scuola materna comunale, caratterizzata da un design moderno e sostenibile. La struttura è stata progettata per offrire ambienti accoglienti e funzionali, pensati specificamente per i bambini. La costruzione è stata realizzata con materiali innovativi, con attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale. La scuola è aperta alle famiglie della zona e pronta ad accogliere nuovi iscritti, offrendo un servizio educativo aggiornato e adatto alle esigenze dei più piccoli.
Una nuova struttura moderna, sostenibile e pensata a misura di bambino pronta ad accogliere famiglie e nuovi iscritti. A Arcidosso si avvicina l’apertura del nuovo asilo nido comunale, che entrerà in funzione da settembre con l’avvio dell’anno scolastico 2026-2027. Per presentare il progetto alla cittadinanza, il Comune ha organizzato un open day in programma sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, nei nuovi spazi di via Ovidio Gragnoli, dove sono in fase di completamento gli ultimi lavori. L’iniziativa sarà l’occasione per le famiglie di visitare da vicino gli ambienti del nuovo nido, conoscere l’organizzazione del servizio e approfondire il percorso che porterà all’apertura ufficiale delle iscrizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
POLO LICEALE SAFFO, PROGETTO PREMIATO, LA SODDISFAZIONE DEL VICE SINDACO DI ROSETO ANGELO MARCONE
Sullo stesso argomento
Spalletti a DAZN: «Oggi partita pessima sotto tutti i punti di vista. Se la squadra non reagisce dal punto di vista mentale sono il primo responsabile»di Luca FiorettiSpalletti a DAZN: «Oggi partita pessima sotto tutti i punti di vista».
Leggi anche: "Vogliamo un quadro più chiaro sotto tutti i punti di vista e capire cosa succederà"
Un nuovo asilo nido comunale in città! In corso i lavori per la realizzazione della struttura, che potrà ospitare fino a 60 neonati e troverà sede nel complesso della scuola secondaria di I grado di Monticelli (via degli Iris) Riqualificazione del patrimonio facebook
Un nuovo asilo nido in paese, open day per far conoscere la struttura: Sarà a misura di bambino - x.com
Nuovo asilo e Rsa comunale punti distintivi. Le ciclabili? Sì. Ma pedoni in salvoFederico Amadei, guardando all’esperienza professionale su quale elemento vorrebbe si concentrassero gli elettori nell’identificarla come candidato ideale alla poltrona di sindaco? Il punto di unione ... ilgiorno.it
Cupra Marittima, il nuovo asilo nido apre a settembre. Accoglierà 32 bimbi da zero a 2 anniCUPRA MARITTIMA Il nuovo asilo nido comunale in via Delle Conchiglie sarà operativo a partire da settembre. Ad annunciare l’apertura della struttura è il sindaco di ... corriereadriatico.it
Mio figlio (3.5 anni) è isterico durante il saluto all'asilo dopo essere stato bene negli ultimi 2 anni. reddit