A Torregalli, i bivacchi dei senza dimora sono stati rimossi dopo le proteste dei sindacati, ma ora si registrano segnalazioni di ritorni di persone senza fissa dimora nella zona. La presenza di gatti randagi e l’incuria del parcheggio sono evidenti, e la manutenzione appare insufficiente. La situazione resta complessa, con segnalazioni di bivacchi improvvisati e di uno stato di abbandono che coinvolge anche le aree circostanti. La questione si ripropone con frequenza, tra interventi temporanei e condizioni di decoro non ottimali.

Dopo la sfuriata dei sindacati, i bivacchi sono stati puliti. Ma a Torregalli i senza fissa dimora stanno tornando. I segnali sono evidenti, come il paio di scarpe e i pantaloni appoggiati sul davanzale del seminterrato che si trova sopra all’accesso dell’Aula Muntoni. Siamo a due passi dall’ingresso del pronto soccorso. Dove ogni notte arrivano diverse persone, ormai stanziali a dormire. Usano il bagno della sala d’attesa, bivaccano sulle panche accanto ai parenti dei pazienti. Stessa situazione la si trova nell’accesso principale, verso la porta che dà sul retro. Qui le ambulanze portano i pazienti dializzati, la mattina raccontano le persone ci siano diversi senza fissa dimora a dormire sulle panche, d’inverno anche più di dieci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nostro viaggio a Torregalli. Bivacchi e poca manutenzione. Parcheggio disastro tra gatti e incuria

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