il nostro patrimonio storico la rocca senese di paganico entra nelle case della memoria

La Rocca Senese di Paganico entra a far parte delle Case della Memoria, un progetto che mira a conservare e valorizzare i siti storici della provincia di Grosseto. Il riconoscimento rappresenta un passo importante per la tutela del patrimonio culturale locale, che include edifici e testimonianze del passato. L’evento si inserisce in un’operazione più ampia di recupero e valorizzazione di luoghi storici, con l’obiettivo di tramandare alle future generazioni le radici della comunità.

Un nuovo e significativo riconoscimento per il patrimonio storico e culturale della provincia di Grosseto. La Rocca Senese di Paganico è entrata ufficialmente a far parte dell’ Associazione Nazionale Case della Memoria, la rete che riunisce in tutta Italia le case museo e i luoghi legati a personalità, storie e testimonianze della cultura nazionale. L’ingresso della Rocca Senese è stato deliberato all’unanimità dopo il parere positivo del Comitato Scientifico dell’associazione, nell’ambito di un più ampio ampliamento della rete che coinvolge nuove realtà distribuite sul territorio nazionale. Per la provincia di Grosseto si tratta di un risultato di rilievo, che riconosce il valore storico e identitario di uno dei luoghi più rappresentativi del comune di Civitella Paganico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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