Il Nido San Giuseppe diventa grande | è festa per i 30 anni
Il nido d’infanzia San Giuseppe festeggia i suoi trent’anni con un evento previsto per giovedì 21 maggio a partire dalle 15. L’occasione segna tre decenni di attività dedicate ai bambini e alle famiglie della zona. La celebrazione si svolgerà presso la struttura, coinvolgendo bambini, genitori e personale che ha lavorato nel corso degli anni. La giornata sarà caratterizzata da diverse iniziative e momenti di ritrovo per condividere questa ricorrenza speciale.
Sarà una festa speciale quella che celebra i trent’anni del nido d’infanzia San Giuseppe. L’appuntamento è per giovedì 21 maggio dalle 15.30 alle 17.30 in via Giusti 54, per un pomeriggio di gioco dedicato a tutte le famiglie.La festa prevede un programma ricco di attività, con i laboratori. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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