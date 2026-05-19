Il Nido San Giuseppe diventa grande | è festa per i 30 anni

Il nido d’infanzia San Giuseppe festeggia i suoi trent’anni con un evento previsto per giovedì 21 maggio a partire dalle 15. L’occasione segna tre decenni di attività dedicate ai bambini e alle famiglie della zona. La celebrazione si svolgerà presso la struttura, coinvolgendo bambini, genitori e personale che ha lavorato nel corso degli anni. La giornata sarà caratterizzata da diverse iniziative e momenti di ritrovo per condividere questa ricorrenza speciale.

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