Il Nido San Giuseppe diventa grande | è festa per i 30 anni

Il nido d’infanzia San Giuseppe compie trent’anni e il 21 maggio si terrà una festa per celebrare questa ricorrenza. L’evento avrà inizio alle 15 e coinvolgerà bambini, genitori e personale della struttura. La cerimonia sarà caratterizzata da attività e momenti di aggregazione, con l’obiettivo di ricordare tre decenni di servizio dedicato ai più piccoli. La giornata rappresenta un’occasione per condividere il traguardo raggiunto e per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito nel tempo.

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Sarà una festa speciale quella che celebra i trent’anni del nido d’infanzia San Giuseppe. L’appuntamento è per giovedì 21 maggio dalle 15.30 alle 17.30 in via Giusti 54, per un pomeriggio di gioco dedicato a tutte le famiglie.La festa prevede un programma ricco di attività, con i laboratori. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Auguri Papà! Canzone Festa del Papà per Bambini | Happy Tunes Kids Sullo stesso argomento San Marzano, raccolta rifiuti al Santuario in vista della festa di San GiuseppeTarantini Time QuotidianoIn vista dei solenni festeggiamenti dedicati a San Giuseppe, i volontari di Retake promuovono un’iniziativa di cittadinanza... Buongiorno e buon venerdì primo maggio (S. Giuseppe lavoratore) a tutti quanti con il Vangelo secondo Matteo, divinamente tradotto: - La parabola del grano e della zizzania ? x.com Il Nido San Giuseppe diventa grande: è festa per i 30 anniSarà una festa speciale quella che celebra i trent’anni del nido d’infanzia San Giuseppe. L’appuntamento è per giovedì 21 maggio dalle 15.30 alle 17.30 in via Giusti 54, per un pomeriggio di gioco ded ... trentotoday.it Consiglio necessario: quale santo intercedere per un bambino di 4 mesi che lotta per la vita? reddit Scuola San Giuseppe, taglio del nastro all’asilo nidoInaugurato il polo d’infanzia di ispirazione cristiana San Giuseppe. Tanta folla alla cerimonia, presente il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti, l’assessore regionale Alessio Mammi e il Vicario ... ilrestodelcarlino.it