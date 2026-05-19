Il Napoli perde il suo condottiero?

Negli ultimi mesi si sono alternate voci e smentite riguardo al futuro dell'allenatore sulla panchina del Napoli. Dopo due stagioni alla guida della squadra, si parla di un possibile addio, con alcune fonti che indicano una possibile separazione e altre che suggeriscono una prosecuzione del rapporto. La situazione ha creato incertezze tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le notizie si sono rincorse senza conferme ufficiali. La decisione finale sembra ancora lontana, lasciando aperti diversi scenari per la prossima stagione.

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