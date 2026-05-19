Il Napoli perde il suo condottiero?
Negli ultimi mesi si sono alternate voci e smentite riguardo al futuro dell'allenatore sulla panchina del Napoli. Dopo due stagioni alla guida della squadra, si parla di un possibile addio, con alcune fonti che indicano una possibile separazione e altre che suggeriscono una prosecuzione del rapporto. La situazione ha creato incertezze tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le notizie si sono rincorse senza conferme ufficiali. La decisione finale sembra ancora lontana, lasciando aperti diversi scenari per la prossima stagione.
Conte potrebbe lasciare dopo due stagioni. Conte-Napoli, storia d’amore ai titoli di coda? In queste settimane, in questi mesi, si sono susseguite notizie su notizie, Conte resta, Conte prolunga, Conte lascia. Insomma, un alternarsi di notizie, spesso contrastanti, ma che lasciavano intendere un quadro che conoscevano solo i diretti interessati. Nelle ultime ore, la notizia sembra più certa, non ufficiale ma potrebbe esserlo dopo Napoli-Udinese. Antonio Conte, sembrerebbe non voler contiuare la sua avventura al Napoli nonostante ancora un anno di contratto. Nessuna rottura, nessun litigio con un Presidente che in questi due anni ha sempre accontentato Conte, riconoscendone le enormi qualità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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Se viene confermato l'addio di #AntonioConte il #Napoli di Adl perde l'occasione di completare un triennio dove cultura del lavoro e del campo potevano dare la svolta a questa società. Purtroppo ci sono troppe serpi che strisciano in questo ambiente. x.com
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