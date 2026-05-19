Il MUU Museo del Latte e della Storia della Muggiasca cerca custodi
Il MUU Museo del Latte e della Storia della Muggiasca ha annunciato la ricerca di persone interessate a diventare Custodi del Patrimonio di Bellano. L’obiettivo è coinvolgere volontari che vogliano aiutare nella tutela e promozione delle collezioni e delle attività del museo. L'iniziativa invita chiunque abbia interesse a partecipare a mettersi a disposizione per supportare il museo nel suo ruolo di custode della storia locale. La selezione sarà rivolta a chi desidera contribuire alla conservazione del patrimonio territoriale.
Il MUU Museo del Latte e della Storia della Muggiasca lancia un appello a tutti coloro che desiderano contribuire alla valorizzazione del territorio: diventare Custodi del Patrimonio di Bellano. Per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2026 il Museo è infatti alla ricerca di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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