Il MUU Museo del Latte e della Storia della Muggiasca cerca custodi

Il MUU Museo del Latte e della Storia della Muggiasca ha annunciato la ricerca di persone interessate a diventare Custodi del Patrimonio di Bellano. L’obiettivo è coinvolgere volontari che vogliano aiutare nella tutela e promozione delle collezioni e delle attività del museo. L'iniziativa invita chiunque abbia interesse a partecipare a mettersi a disposizione per supportare il museo nel suo ruolo di custode della storia locale. La selezione sarà rivolta a chi desidera contribuire alla conservazione del patrimonio territoriale.

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