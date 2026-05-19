Il Monza conquista la finale playoff di serie B | la gara di ritorno con la Juve Stabia finisce 2-1
Il Monza ha ottenuto l'accesso alla finale dei playoff di serie B dopo aver vinto il match di ritorno contro la Juve Stabia con il punteggio di 2-1. La partita si è conclusa con due gol di Cutrone, segnati al 40' e al 51' del secondo tempo, e un gol di Burnete al 45' del secondo tempo. La formazione del Monza si è schierata con un modulo 3-4-2-1, con Thiam e Birindelli tra i titolari.
Monza-Juve Stabia 2-1 RETI: 40'st e 51'st Cutrone, 45'st Burnete. MONZA (3-4-2-1): Thiam 6; Birindelli 6.5, Delli Carri 6 (11'st Lucchesi 6), Carboni 6; Bakoune 6, Colombo 6, Pessina 6.5, Azzi 6.5 (39'st Ravanelli sv); Colpani 6 (12'st Hernani 6), Dany Mota 6.5 (32'st Alvarez 5.5); Petagna 5.5 (12'st Cutrone 7.5). In panchina: Pizzignacco, Broon, Antov, Obiang, Ciurria, Capolupo, Caso. Allenatore: Bianco 6. JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente 6; Bellich 6, Giorgini 5.5, Dalle Mura 5 (36'st Gabrielloni sv); Carissoni 6 (19'st Pierobon 6), Mosti 5.5 (1'st Burnete 6.5), Leone 6 (19'st Ricciardi 6), Correia 6; Cacciamani 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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