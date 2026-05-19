Il Monza conquista la finale playoff di serie B | la gara di ritorno con la Juve Stabia finisce 2-1

Il Monza ha ottenuto l'accesso alla finale dei playoff di serie B dopo aver vinto il match di ritorno contro la Juve Stabia con il punteggio di 2-1. La partita si è conclusa con due gol di Cutrone, segnati al 40' e al 51' del secondo tempo, e un gol di Burnete al 45' del secondo tempo. La formazione del Monza si è schierata con un modulo 3-4-2-1, con Thiam e Birindelli tra i titolari.

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