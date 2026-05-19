Un nuovo rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità avverte che il mondo si trova a un passo da una possibile pandemia. Il documento, intitolato “Un mondo sull’orlo del baratro”, descrive una situazione di crescente rischio legata alla diffusione di malattie infettive. Secondo il rapporto, le minacce sanitarie globali sono aumentate negli ultimi anni e richiedono interventi immediati. La comunicazione si basa su dati e analisi raccolti da diversi paesi e organizzazioni internazionali.

Il mondo è ormai sull’orlo del baratro. Sono le conclusioni del report dell’Oms che si intitola proprio “Un mondo sull’orlo del baratro”. Dietro questa immagine forte vi è la frattura della fiducia pubblica e la rottura dell’azione collettiva per affrontare le disuguaglianze, fattori che lasceranno i Paesi di tutto il mondo più esposti ai gravi e inevitabili impatti sanitari, sociali ed economici osservati durante l’ultima pandemia. Ma perché tanto pessimismo? Il rapporto fotografa alcune situazioni allarmanti, come il fatto che la preparazione globale non riesce a tenere il passo con il rischio di una nuova pandemia e che l’attenzione politica è rivolta altrove e non pensa alla salute collettiva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il mondo rischia una nuova pandemia, l’avvertimento dell’Oms

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