Il mondo Juventus ovviamente sogna il ritorno di Conte

Da ilnapolista.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del calcio italiano si concentra sui possibili sviluppi legati alla Juventus, con molte voci che ipotizzano un ritorno di un ex allenatore. Nel frattempo, nel Napoli, l’attenzione si concentra su altre dinamiche: tra Ancelotti e Gattuso, i tifosi preferiscono il primo, anche se le preferenze sono influenzate da antipatie e tradimenti passati. La situazione tra Spalletti e Conte resta aperta, ma si preferirebbe il primo senza esitazioni.

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Non tutto è Napoli dove Ancelotti è considerato inferiore a Gattuso. O dove – al netto delle successive antipatie per tradimento – tra Spalletti e Conte sceglierebbero il primo senza indugi. Esiste anche un altro mondo, dove due per tre fa sei, dove d’inverno fa freddo e d’estate fa caldo. È il mondo persino della tifoseria juventina. Che, ovviamente, non appena ha saputo che Antonio Conte lascerà Napoli, non parla d’altro. In un mondo normale, se hai la possibilità di prendere Conte, lo prendi. A occhi chiusi. Fai di tutto per agguantarlo e portarlo a casa. Al momento non c’è granché. Nel senso che la Juventus è in attesa. Innanzitutto di giocare l’ultima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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