Il mondo ci invidia San Siro e noi vogliamo abbatterlo

Da ultimouomo.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

San Siro si staglia imponente davanti a chi si avvicina, suscitando sempre una sensazione di grandezza. Arrivando da diverse direzioni, sia salendo le scale dalla metro lilla, sia camminando a piedi da Lotto o aggirando le vie alle spalle di Via Harar, la sua presenza si fa subito notare. La struttura si distingue per le sue proporzioni e l’aspetto monumentale, che la rendono riconoscibile e unica nel panorama cittadino. La sua imponenza si percepisce ad ogni avvicinamento, lasciando un’impressione forte a chi la osserva.

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Quando San Siro compare davanti ai nostri occhi non siamo mai pronti. Salendo le scale dalla metro lilla, arrivando a piedi da Lotto, girando un angolo dalle vie alle spalle di Via Harar, la struttura ci trafigge nella sua monumentale assurdità. Il primo elemento a catturarci sono le travi rosse della copertura che si affacciano enormi dalle torri circolari. Sembrano slanciare lo stadio verso l’esterno, gli danno angolarità. Pesano duemila tonnellate ciascuna e per montarle, in occasione di Italia 90, sono state utilizzate le gru più avanzate dell’epoca. La nota rossa contrasta col grigio brutale della struttura. Dopo il rosso i nostri occhi... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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