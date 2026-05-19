Diciannove anni dopo il delitto che ha coinvolto Chiara Poggi, il suo corpo continua a raccontare qualcosa a chi si interessa alla vicenda. Recentemente, sono stati trovati nuovi elementi legati alle modalità con cui l’assassino ha smaltito alcuni rifiuti. Le indagini hanno portato a un approfondimento sul luogo e le modalità di abbandono della spazzatura, in relazione alle tempistiche e ai punti di raccolta. La polizia ha continuato a raccogliere testimonianze e prove per fare luce sulla vicenda.

A diciannove anni dal delitto, il corpo di Chiara Poggi parla a chi ha deciso di ascoltarlo. E la nuova inchiesta, che accusa Andrea Sempio di aver compiuto da solo il massacro, porta alla luce un dettaglio inedito non da poco, perché riscrive gli ultimi momenti della vittima, ricostruiti in una dinamica omicidiaria del tutto nuova. È l’anatomopatologa Cristina Cattaneo, che ha scongelato il contenuto gastrico dello stomaco e l’ha passato al setaccio con il microscopio elettronico a scansione, a scoprire che quella mattina del 13 agosto 2007, poco prima di essere sorpresa dal suo assassino, Chiara aveva mangiato, oltre a cereali e biscotti, anche un pesca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il mistero della pesca: l’assassino di Chiara ha gettato la spazzatura

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Garlasco, il mistero sulla casa della nonna di Chiara Poggi - Storie italiane 10/12/2025

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