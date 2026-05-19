Il maxi orto conquista la Rocca | festa e laboratori con 900 piccoli studenti

Oggi la Rocca di Forlimpopoli si anima con un evento dedicato all'ambiente e alla natura, coinvolgendo circa 900 studenti delle scuole locali. Il cortile, i torrioni e il cinema all'aperto vengono utilizzati come spazi per una serie di laboratori e attività all'aperto, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio e delle pratiche sostenibili. L'iniziativa si svolge in mattinata, trasformando il suggestivo complesso storico in un grande spazio di apprendimento e divertimento per i giovani partecipanti.

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