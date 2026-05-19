A Napoli, si intensifica il dibattito sul futuro della panchina dopo le recenti voci riguardanti l’addio di Antonio Conte. I tifosi sono divisi tra chi auspica un ritorno a un tecnico già passato e chi preferisce puntare su un profilo diverso, come un ex calciatore o un tecnico emergente. Sul tavolo, nomi di possibili sostituti vengono discussi pubblicamente, mentre le società sportive non hanno ancora preso decisioni ufficiali. La situazione crea aspettative e discussioni tra la tifoseria locale.

"> NAPOLI — Antonio Conte sembra sempre più vicino all’addio e in città è già iniziato il grande dibattito sul futuro della panchina azzurra. Da Maurizio Sarri a Cesc Fabregas, passando per Allegri, Italiano e i giovani emergenti, Napoli si divide tra nostalgia, ambizione e desiderio di continuità. È questo il quadro raccontato da Gianluca Monti su Il Mattino, che ha raccolto opinioni e sensazioni di personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e della società civile legati visceralmente al club azzurro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, molti tifosi avrebbero vissuto con maggiore dolore un eventuale addio di Conte subito dopo lo scudetto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: «Da Sarri a Fabregas, Napoli sogna il dopo Conte: tifosi divisi sul futuro della panchina»

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