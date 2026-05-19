Il magico mondo della Formula 1? con Stefano Domenicali

È andato in onda un nuovo episodio di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”, dedicato alla Formula 1 e al ruolo di Stefano Domenicali. La puntata ha approfondito aspetti legati al mondo delle corse, con interventi che hanno illustrato le attività e le strategie dell’organizzazione. Sono stati trattati anche i programmi futuri e le sfide del campionato, offrendo uno sguardo dettagliato sul settore. La trasmissione ha coinvolto vari ospiti e ha presentato aggiornamenti sulle competizioni in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui