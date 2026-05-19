Il magico mondo della Formula 1? con Stefano Domenicali

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È andato in onda un nuovo episodio di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”, dedicato alla Formula 1 e al ruolo di Stefano Domenicali. La puntata ha approfondito aspetti legati al mondo delle corse, con interventi che hanno illustrato le attività e le strategie dell’organizzazione. Sono stati trattati anche i programmi futuri e le sfide del campionato, offrendo uno sguardo dettagliato sul settore. La trasmissione ha coinvolto vari ospiti e ha presentato aggiornamenti sulle competizioni in corso.

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Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. Il tema della puntata sarà “Il magico mondo della Formula 1”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d’eccezione: Filippo Ganna senza rivali nella cronometro di Massa. Arensman guadagna su tutti, Pellizzari si difende Era il favoritissimo, di almeno due gradini sopra a tutti gli avversari. Non poteva sbagliare e non l’ha fatto, anzi,. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc. 🔗 Leggi su Oasport.it

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