Il maestro Cavuti gira Le voci di Marcinelle tra l’Abruzzo e il Belgio
Il 26 aprile sono cominciate le riprese del film documentario “Le voci di Marcinelle”, diretto da Davide Cavuti. La produzione si svolge tra l’Abruzzo e il Belgio, coinvolgendo diverse location. La pellicola si concentra sulla storia legata alla miniera di Marcinelle, con interviste e testimonianze raccolte sul campo. La scelta di ambientazioni italiane e belghe riflette l’intento di raccontare una vicenda che attraversa più paesi. La realizzazione del progetto è partita con l’obiettivo di documentare eventi e ricostruire memorie storiche.
Lo scorso 26 aprile sono iniziate le riprese del film documentario “Le voci di Marcinelle” con la regia di Davide Cavuti. Dopo una prima parte girata in Italia, il set si è spostato in Belgio, a Marcinelle, proprio dove avvenne la catastrofe in cui morirono 262 minatori, di cui 136 italiani, con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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