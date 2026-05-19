Il maestro Cavuti gira Le voci di Marcinelle tra l’Abruzzo e il Belgio

Il 26 aprile sono cominciate le riprese del film documentario “Le voci di Marcinelle”, diretto da Davide Cavuti. La produzione si svolge tra l’Abruzzo e il Belgio, coinvolgendo diverse location. La pellicola si concentra sulla storia legata alla miniera di Marcinelle, con interviste e testimonianze raccolte sul campo. La scelta di ambientazioni italiane e belghe riflette l’intento di raccontare una vicenda che attraversa più paesi. La realizzazione del progetto è partita con l’obiettivo di documentare eventi e ricostruire memorie storiche.

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