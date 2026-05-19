Il gruppo d' opposizione comunale Penne Ribelle | Sulle case a 1 euro tanta propaganda e pochi risultati

Il gruppo di opposizione comunale Penne Ribelle ha commentato il progetto delle case a un euro, affermando che si tratta di una iniziativa molto pubblicizzata ma con risultati concreti scarsi. Secondo i rappresentanti dell'opposizione, ci sarebbe poca sostanza dietro la grande visibilità mediatica che ha accompagnato l'annuncio del progetto. La questione riguarda l'effettiva realizzazione e l'efficacia delle misure adottate dal Comune per mettere a disposizione le abitazioni a basso costo.

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Poca concretezza a fronte di tanta visibilità mediatica per il progetto delle case a un euro del Comune di Penne. A dirlo i consiglieri d'opposizione di Penne Ribella Sonia Marini e Gabriele Frisa:"A oggi, infatti, il numero delle abitazioni effettivamente assegnate o recuperate risulta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Consiglio comunale, affondo dell’opposizione: "Meno annunci e più risultati"“Il Consiglio comunale conferma la necessità di decisioni coerenti con le priorità concrete della città: investimenti nei servizi, nel personale e...