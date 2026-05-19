Di recente, alcune suore della scuola paritaria per l’infanzia di Pieve di Guastalla stanno per lasciare l’istituto. Nei giorni scorsi, i genitori e le persone legate alla struttura di via Rosario hanno organizzato un momento di ringraziamento e di riconoscenza rivolto alle suore Tarcisianna, Agnese e Renata. Questo gesto ha coinvolto le famiglie che frequentano la scuola, desiderose di esprimere il loro apprezzamento per l’impegno delle religiose nel tempo.

In partenza alcune suore della scuola paritaria per l’infanzia di Pieve di Guastalla. Nei giorni scorsi i parrocchiani e le famiglie legate alla scuola di via Rosario hanno voluto dedicare un pensiero e un ringraziamento a suor Tarcisianna, suor Agnese e suor Renata. "Con emozione e sincera gratitudine – si legge – vi ringraziamo per i lunghi anni vissuti nella comunità di Pieve, con autentico spirito di servizio. La vostra presenza è stata, per tante famiglie, prezioso punto di riferimento: al nostro Polo educativo per l’infanzia, così come in parrocchia e nelle corsie del locale ospedale, avete saputo offrire ascolto, cura, attenzione e una testimonianza concreta di fede e umanità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ’grazie’ alle suore Tarcisianna, Agnese e Renata

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