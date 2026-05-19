Il granchio che abitava le nostre acque ricche di pesca | il granchio fellone
Il granchio fellone, una specie presente nelle acque pescose della zona, è stato oggetto di attenzione da parte di un ricordo d’infanzia. Con il suo odore deciso che si percepisce dall’ingresso di luglio, questa creatura rappresenta un elemento della vita marina locale. La narrazione si sviluppa attraverso un’immagine evocativa di un ricordo personale, ambientato nel periodo giovanile, in cui il mare e le sue creature avevano un ruolo importante nelle esperienze quotidiane.
Manfredonia – Con il profumo forte che viene dal mare – dell’ entrata del mese di luglio – vi racconto una storia con cartolina – di quando ero ragazzo. Accenni du “U Rangc a Fallone”è un crostaceo decapode della Famiglia dei Majidae, anche conosciuto come ‘granchio fellone’. Ricordo, ero ragazzo seduto sulla scogliera a respirare l’aria di mare – e guardare il sole salire nel cielo del nuovo mese. Il Fellone, fa riferimento ad una pesca esclusivamente in acque alte, ma ci sono stati casi rari di pesca con barche più piccole anche nelle zone degli scogli.L’esemplare può raggiungere dimensioni notevoli, il corpo può misurare fino a 25 cm di lunghezza e 18 di larghezza. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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