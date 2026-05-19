Il granchio che abitava le nostre acque ricche di pesca | il granchio fellone

Il granchio fellone, una specie presente nelle acque pescose della zona, è stato oggetto di attenzione da parte di un ricordo d’infanzia. Con il suo odore deciso che si percepisce dall’ingresso di luglio, questa creatura rappresenta un elemento della vita marina locale. La narrazione si sviluppa attraverso un’immagine evocativa di un ricordo personale, ambientato nel periodo giovanile, in cui il mare e le sue creature avevano un ruolo importante nelle esperienze quotidiane.

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