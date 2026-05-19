Il governo fa retromarcia l’annuncio | esplode la polemica
Il governo ha deciso di fare un passo indietro, annunciando un cambio di rotta sulla questione energetica. In Senato, è scoppiata una discussione intensa dopo che il centrodestra ha presentato una mozione incentrata sul caro energia e sulla sicurezza energetica. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche, portando a un dibattito acceso tra i senatori. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha generato un crescente interesse tra gli osservatori politici.
Colpo di scena in Senato sulla mozione del centrodestra dedicata al caro energia e alla sicurezza energetica. Nel giro di poche ore, la maggioranza ha modificato il testo eliminando completamente il passaggio che chiedeva una revisione degli obiettivi più ambiziosi sulle spese militari Nato. La modifica ha immediatamente acceso lo scontro politico tra governo e opposizioni, che parlano di marcia indietro e di tensioni interne alla coalizione guidata da Giorgia Meloni. Nella prima versione della mozione, firmata dai capigruppo di maggioranza, il governo veniva invitato a mantenere il raggiungimento del 2% del Pil per la difesa ma anche a promuovere una revisione degli obiettivi più elevati, compresa la soglia del 5%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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