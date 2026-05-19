Il governo fa retromarcia l’annuncio | esplode la polemica

Il governo ha deciso di fare un passo indietro, annunciando un cambio di rotta sulla questione energetica. In Senato, è scoppiata una discussione intensa dopo che il centrodestra ha presentato una mozione incentrata sul caro energia e sulla sicurezza energetica. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche, portando a un dibattito acceso tra i senatori. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha generato un crescente interesse tra gli osservatori politici.

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