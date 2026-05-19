Un governatore russo ha annunciato il divieto di consumo di alcol e di aborto nella regione sotto la sua amministrazione. È stato visto indossare una giacca simile a quella indossata da Stalin e ha effettuato richiami ufficiali ai funzionari locali. Le decisioni sono state comunicate tramite comunicati ufficiali e sono state accompagnate da misure di controllo più stringenti. La sua figura ha attirato l’attenzione per le scelte simboliche e per le dichiarazioni pubbliche.

Georgy Filimonov ha vietato l'alcool e l'aborto, gira con la giacca di Stalin e dispensa richiami alla repressione del primo zar di Russia Da quando è diventato governatore dell’oblast di Vologda, regione russa a nordest di Mosca, Georgy Filimonov ha attirato parecchia attenzione. Propone un’ideologia ultranazionalista e illiberale impregnata di riferimenti a personaggi autoritari del passato russo e durante il suo mandato ha approvato una serie di misure proibizioniste dure e contestate. Teoricamente in Russia i governatori sono eletti in modo diretto, ma il Cremlino riesce a influenzare l’esito delle elezioni in vari modi: uno di questi è spingere alle dimissioni il governatore in carica per sostituirlo con uno di propria nomina, che sarà così avvantaggiato alle elezioni successive (comunque non libere). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il governatore russo che si ispira a Stalin e a Ivan il Terribile

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