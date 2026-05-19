Il giro del mondo con i piedi per terra I 35mila chilometri di Nicolò Io viandante con il passeggino
Nicolò Guarrera, conosciuto anche come Pieroad, ha deciso di percorrere a piedi un percorso di circa 35.000 chilometri intorno al mondo, un viaggio iniziato il 9 agosto 2020 e previsto per una durata di cinque anni. Durante il cammino, ha affrontato diverse difficoltà e attraversato numerosi paesi, portando con sé un passeggino. Questa avventura rappresenta un continuo spostamento su strada, senza tappe fisse, con l’obiettivo di conoscere da vicino le diverse culture e realtà lungo il suo percorso.
Nicolò Guarrera, in arte Pieroad, quel 9 agosto del 2020 già sapeva che il suo viaggio sarebbe durato cinque anni. E così è stato: 35mila chilometri a piedi, 25 paia di scarpe consumate. Senza mai aver avuto tentennamenti né tentazioni di tornare indietro, pur nei momenti difficili. Ora ha scritto un libro sulle sue avventure: “Con i piedi per terra. Il giro del mondo un passo alla volta“(Sonzogno). Come è nata l’idea di questo viaggio? "L’idea nasce in un appartamento per studenti a Parma, dove stavo finendo la laurea magistrale in Economia e Marketing. Dovevo decidere cosa fare da grande: non volevo finire subito dietro a una scrivania, il sogno nel cassetto era scrivere un libro ma non avevo una storia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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