Il giro del mondo con i piedi per terra I 35mila chilometri di Nicolò Io viandante con il passeggino

Nicolò Guarrera, conosciuto anche come Pieroad, ha deciso di percorrere a piedi un percorso di circa 35.000 chilometri intorno al mondo, un viaggio iniziato il 9 agosto 2020 e previsto per una durata di cinque anni. Durante il cammino, ha affrontato diverse difficoltà e attraversato numerosi paesi, portando con sé un passeggino. Questa avventura rappresenta un continuo spostamento su strada, senza tappe fisse, con l’obiettivo di conoscere da vicino le diverse culture e realtà lungo il suo percorso.

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