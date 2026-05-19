Il giro del mondo con i piedi per terra | i 35mila chilometri di Nicolò Guarrera il viandante con il passeggino

Nicolò Guarrera, conosciuto come Pieroad, ha deciso di percorrere a piedi circa 35.000 chilometri, un itinerario che lo ha portato intorno al mondo. Il viaggio è iniziato il 9 agosto 2020 e si prevede si concluderà dopo cinque anni. Nel corso di questa avventura, ha attraversato diversi paesi e continenti, muovendosi con un passeggino e senza l’uso di mezzi di trasporto motorizzati. La sua esperienza sta attirando l’attenzione di chi segue il percorso sui social e sui media locali.

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