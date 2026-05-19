Il giro del mondo con i piedi per terra | i 35mila chilometri di Nicolò Guarrera il viandante con il passeggino

Da ilgiorno.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolò Guarrera, conosciuto come Pieroad, ha deciso di percorrere a piedi circa 35.000 chilometri, un itinerario che lo ha portato intorno al mondo. Il viaggio è iniziato il 9 agosto 2020 e si prevede si concluderà dopo cinque anni. Nel corso di questa avventura, ha attraversato diversi paesi e continenti, muovendosi con un passeggino e senza l’uso di mezzi di trasporto motorizzati. La sua esperienza sta attirando l’attenzione di chi segue il percorso sui social e sui media locali.

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Milano, 19 maggio 2026 –  Nicolò Guarrera, in arte Pieroad, quel 9 agosto del 2020 già sapeva che il suo viaggio sarebbe durato cinque anni. E così è stato: 35mila chilometri a piedi, 25 paia di scarpe consumate. Senza mai aver avuto tentennamenti né tentazioni di tornare indietro, pur nei momenti difficili. Ora ha scritto un libro sulle sue avventure: “Con i piedi per terra. Il giro del mondo un passo alla volta“ (Sonzogno). Come è nata l’idea di questo viaggio? "L’idea nasce in un appartamento per studenti a Parma, dove stavo finendo la laurea magistrale in Economia e Marketing. Dovevo decidere cosa fare da grande: non volevo finire subito dietro a una scrivania, il sogno nel cassetto era scrivere un libro ma non avevo una storia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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