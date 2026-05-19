Il giallo delle spese militari | il governo ci prova poi per paura di Trump cancella tutto in tre ore
Nelle ultime settimane, il governo ha annunciato un piano per aumentare le spese militari, ma poche ore dopo ha deciso di ritirare tutto, citando motivi legati alla paura di reazioni da parte di un paese straniero. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli. La vicenda ha suscitato interrogativi sulla coerenza delle scelte politiche e sulle influenze esterne che possono influenzare le decisioni nazionali in ambito militare.
C'è una sottile linea rossa che separa la propaganda interna dalla realtà della geopolitica d'oltreoceano. Una linea che la maggioranza ha calpestato per poche ore, prima di fare una precipitosa marcia indietro. Il teatro del pasticcio è l'aula del Senato; l'oggetto della contesa, l'impegno. 🔗 Leggi su Today.it
ENG SUB | PVVersatile Mage Season 7 Preview | Yuewen Animation
Sullo stesso argomento
Spese militari, il dietrofront del governo Meloni con Trump: “Rivedere l’impegno Nato del 5% in armi, è irrealistico”Rivedere l’impegno di aumentare le spese per la Difesa al 5% fino al 2035 firmato al vertice dell’Aja a giugno 2025.
Campo largo, memoria corta. E su spese militari (e attacco al governo) Calenda la rinfresca a Conte: parli tu che scodinzolavi a Trump?Al centro dello scontro social tra Conte e Calenda (l’ennesimo), c’è la spesa militare: un tema su cui il leader del M5S sceglie, improvvidamente, di...
Senza parole. Il leader di AVS accusa Giorgia Meloni per l’aumento delle spese militari. Ma sapete chi ha aumentato le spese militari piegandosi alle richieste di Trump? Giuseppe Conte. Non Giorgia Meloni. Fanno letteralmente pena. facebook