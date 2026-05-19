Il futuro di Rafa Marin è tutto da scrivere | potrebbe addirittura tornare al Real Madrid

Il futuro di Rafa Marin rimane incerto, con possibilità di un ritorno al Real Madrid. Nel frattempo, il Napoli sta affrontando la necessità di cedere diversi giocatori, in particolare in attacco, in vista della prossima finestra di mercato estiva. La società e il direttore sportivo stanno lavorando per trovare sistemazioni ai vari esuberi, con l’obiettivo di alleggerire la rosa e fare spazio alle operazioni di mercato. La situazione rimane in evoluzione e dipende dalle trattative in corso.

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Tanti gli esuberi che quest’estate il Napoli e Giovanni Manna dovranno cercare di piazzare, soprattutto in attacco. Tuttavia, se calciatori come Lindstrøm, Cajuste, Ngonge, Lucca e Lang non sono destinati alla permanenza, diversa è la situazione di Rafa Marin, che potrebbe trovare spazio nelle fila dei partenopei. As fa il punto della situazione ricordando che il Real Madrid mantiene comunque un certo potere decisionale. Il futuro di Rafa Marin. Si legge su As: “Oltre al Napoli, anche il Real Madrid è un fattore nell’operazione. Quando nel 2024 ha ceduto Rafa ai partenopei per 12 milioni di euro, si è riservato due opzioni di riacquisto: una per quest’estate da 25 milioni e una per la successiva da 35. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il futuro di Rafa Marin è tutto da scrivere: potrebbe addirittura tornare al Real Madrid ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Sullo stesso argomento Due anni dopo il suo addio, Kroos potrebbe tornare al Real Madrid in un ruolo dirigenzialeUn addio che non è stato davvero un addio quello di Toni Kroos al Real Madrid, che, a partire dall’anno prossimo, potrebbe tornare alla Casa Blanca... Leggi anche: Rafa Marín tra Napoli e Villarreal: futuro in bilico Il #Napoli ha deciso: fari puntati sul ritorno di Rafa #Marín per la difesa del futuro. Secondo Matteo Moretto il club è entusiasta della sua crescita. Lo scoglio? Il #Villarreal ha un'opzione di riscatto a 12 milioni. ilnapolista.it/2026/05/ritorn… x.com Rafa Marin, tra Napoli e Villarreal: ma il Real può avere l'ultima parolaIl difensore del Villarreal, Rafa Marin deve ancora capire con esattezza il suo futuro legato anche al Real Madrid e Napoli ... derbyderbyderby.it Rafa Marín, il futuro è appeso a 12 milioni: il Napoli incrocia le dita per riportarlo alla baseIl futuro della retroguardia azzurra passa per la Spagna e per un intricato incrocio di mercato che porta il nome di Rafa Marín ... gonfialarete.com