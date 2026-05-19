Un nuovo film d’animazione dedicato a Hello Kitty è in fase di produzione, con i registi già scelti. La notizia è stata annunciata ufficialmente e conferma il ritorno del personaggio in sala. Il personaggio, noto per il suo fiocco rosso e il naso all’insù, farà il suo debutto in un lungometraggio che vedrà coinvolti i professionisti del settore. La produzione è in corso e non sono stati ancora resi noti dettagli sulla data di uscita o sul contenuto del film.

Buone notizie per i fan di Hello Kitty. Il gattino bianco con ‘fiocco rosso e naso all’insù’ sta per tornare in nuovo film d’animazione. Dopo una lunga ricerca il progetto ha assunto i suoi registi definitivi, e sono presi da Oceania 2 e Ultraman: Il ritorno. Vediamo cosa sappiamo sul nuovo mondo in rosa di Hello Kitty. Inizino le riprese!. David Derrick Jr. (“Oceania 2”) e John Aoshima (“Ultraman: Il ritorno”) dirigeranno il film. Beau Flynn ne è il produttore. Anche l’ex presidente della Paramount Animation, Ramsey Naito (“Baby Boss”), si è unito al progetto come produttore. Shelby Thomas invece supervisiona il progetto per la FlynnPictureCo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il film su Hello Kitty si farà e ha già i suoi registi. Ecco cosa sappiamo

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ELF ON THE SHELF CI HA ROVINATO IL NATALE!! - by Charlotte M.

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