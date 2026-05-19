Il film degli studenti aretini Ritratto perfetto sarà proiettato all' Eden
Lunedì 25 maggio il Cinema Eden di Arezzo ospiterà la proiezione del film Ritratto Perfetto, realizzato dagli studenti dell’ITIS Galileo Galilei. La produzione cinematografica, nata dall’iniziativa scolastica, sarà presentata durante l’evento che prevede anche la visione del film stesso. La proiezione rappresenta il risultato di un progetto portato avanti dagli studenti, coinvolti nella creazione di un’opera cinematografica. La collaborazione tra la scuola e il cinema locale ha permesso di organizzare questa iniziativa pubblica.
Lunedì 25 maggio Cinema Eden di Arezzo, si terranno la proiezione e la presentazione del film Ritratto Perfetto, una produzione cinematografica dell’ITIS “Galileo Galilei” di Arezzo, in collaborazione con I. C. “Andrea Sansovino” di Monte San Savino, I. I. S. “Città di Sansepolcro” di Sansepolcro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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